شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: توفير 3,5 مليون خط محمول لمستفيدى برنامج "تكافل وكرامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نيفين القباج أن الدولة تضع رفع كفاءة الأداء الحكومى والمؤسسى على رأس أولوياتها، مشيرة فى هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من إعادة هيكلة الوزارة وتصميم هيكل تنظيمى وإدارى مستحدث يتوافق مع رؤية تنمية الجهاز الإدارى للدولة وتم مراجعته مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى بيانها أمام مجلس النواب، أنه تم إنشاء وإحلال وتجديد أو تطوير البنية التحتية لإجمالى 602 وحدة اجتماعية بنسبة 26% من إجمالى الوحدات، بالإضافة إلى 18 إدارة اجتماعية و5 مديريات بتكلفة إجمالية تبلغ 406 مليون جنيه مصرى، وجارى استكمال التطوير المؤسسى لمراكز خدمات الوزارة فى المحافظات المختلفة، مشيرة إلى أنه تم استحداث معايير جودة لجميع خدمات الوزارة، وجارى تطوير نظم متابعة مميكنة وفق مؤشرات محددة متوقع الانتهاء منها فى يونيو 2021.

وقالت أنه تم ميكنة 27 مديرية تضامن اجتماعى و320 إدارة اجتماعية على مستوى الجمهورية، وميكنة 30% من الوحدات الاجتماعية على مستوى القرى، بالإضافة إلى ميكنة 220 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية.

وأضافت أنه تم تصميم وإجراء الربط الشبكى بين قواعد البيانات المحملة على خوادم مركز معلومات وزارة التضامن الاجتماعى ووزارات الصحة والتعليم والأزهر ومشيخة الأزهر وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، وجارى تنفيذ الربط مع العدل والتموين، وذلك للمواءمة بين البيانات والمعلومات بين الوزارات المختلفة وعلى رأسها قاعدة بيانات برامج الحماية الاجتماعية وغيرها من البيانات.

وفيما يتعلق بالتسجيل الإلكترونى، قالت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه إتاحة خدمات التسجيل الإلكترونى للحصول على الخدمات المختلفة وتحميل كافة المستندات الرسمية، كما تم إتاحة كافة التظلمات والشكاوى على الموقع الإلكترونى بما يفصل بين العاملين والمواطنين ويزيد من نسبة الشفافية والنزاهة، كما تم توفير عدد 3,5 مليون خط محمول لمستفيدى برنامج تكافل وكرامة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لسهولة التواصل بين الوزارة والمستفيدين من البرنامج.