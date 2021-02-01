شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: حملات "أنت أقوى من المخدرات" ساهمت فى زيادة الطلب على العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إنجازات الوزارة فيما يتعلق ببرنامج الوقاية والعلاج من تعاطى المخدرات، مشيرة إلى أنه تم زيادة عدد المراكز العلاجية الشريكة التابعة للصندوق من 16 إلى 26 مركز تعافى بزيادة قدرها 38% وأنه جارى الإعداد لافتتاح 3 مراكز فى محافظات بنى سويف وسوهاج وقنا، كما تم إنشاء 6 أقسام مستقلة لتقديم خدمات العلاج للإناث، وإنشاء 3 أقسام منفصلة للمراهقين وفقًا لبرنامج علاج متخصص، وإنشاء 4 أقسام لعلاج المرضى الذين يعانون من التشخيص المزدوج، وبلغ أعداد المستفيدين 396 ألف مريض من عام 2018 وحتى 2020.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، والمًخصصة لإلقاء وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج بيانها عن أداء وزارتها خلال الفترة 2018-2020.

وقالت الوزيرة، أنه تم تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات فى 17 ألف مدرسة و1000 مركز شباب و14 جامعة حكومية، وتنفيذ 270 معسكر شبابى، هذا بالإضافة إلى التوسع فى روابط المتطوعين الشباب لتضم 30 ألف شاب متطوع بمجال الوقاية من المخدرات، وإنشاء بيوت للتطوع فى 4 جامعات.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم إنشاء أول مرصد إعلامى متخصص لمتابعة الدراما المصرية التى تتناول قضية التدخين وتعاطى المخدرات وإبرام أول مدونة أخلاقية لصانعى الدراما.

وأشارت إلى أن الحملات الإعلامية تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" ساهمت فى زيادة الطلب على العلاج بنسبة 400%، وشاهد الحملات بشكل تراكمى 80 مليون مشاهد على وسائل التواصل الاجتماعى، وقد تم اختيار الحملة من جانب الأمم المتحدة كأحد الحملات النموذجية فى مجال الوقاية من المخدرات وتم ترجمتها لـ 5 لغات.

وفيما يتعلق بالتعليم والوقاية من التعاطى، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه تم إدماج مكون وقائى فى 5 مناهج تعليمية فى المرحلة ما قبل الجامعية، كما تم تطبيق برامج المهارات الحياتية للوقاية من الإدمان فى 25 ألف مدرسة و1400 مركز شباب و310 معسكرات شباب.

وأضافت أن عدد المترددين على منصة مودة بلغ 2,606,303 مستفيد، وحصل على شهادة التدريب المعتمدة 157,000 شاب وشابة.

وتأتى هذه الجلسات استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا.