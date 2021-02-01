شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: مليون مواطن استفادوا من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة عملت على معالجة الفجوات التنموية من خلال تطوير برنامج حياة كريمة وأهدافه، مضيفة أن مبادرة سكن كريم انطلقت عام 2018 فى أفقر خمس محافظات على مستوى الجمهورية (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر) والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عام 2019 فى 11 محافظة بتوجيه من رئيس الجمهورية بتقديم حلول عاجلة ومتكاملة لتحسين جودة حياة المواطنين فى الريف المصرى وبصفة خاصة فى القرى الأكثر فقرًا.

واشارت القباج إلى تعاون 23 جمعية أهلية فى تنفيذ المبادرة بالشراكة مع الوزارة بمساهمة فى التمويل بلغت 15% من إجمالى التكلفة تقريبًا، موضحة أن إجمالى تكلفة كل من سكن كريم والمرحلة الأولى من حياة كريمة 969 مليون جنيه خلال الفترة من 2018 إلى 2020.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب، أن عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية فى المرحلة الأولى بلغ 186,525أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا، وشملت الخدمات المقدمة للأسر 8,4 ألف وصلة مياه شرب و6,3 ألف وصلة صرف صحى و11 ألف تركيب سقف و9,5 منزل تم رفع كفاءته، بالإضافة إلى استفادة 116 ألف أسرة من القوافل الطبية و10 آلاف من العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية و19,4 ألف من كشف العيون وعمل النظارات الطبية، هذا بالإضافة إلى القوافل البيطرية التى تعدت 50 قافلة وفرص التمكين الاقتصادى التى تم إتاحتها لحوالى 6,7 آلاف أسرة.

وأوضحت القباج أنه تم التوسع فى المبادرة الرئاسية ليصل المستهدف إلى 1400 قرية فى 50 مركز فى 20 محافظة، وأنه سيتم التوسع فى دور وزارة التضامن الاجتماعى ليشمل خدمات الطفولة المبكرة فى إنشاء حضانات ومراكز أمومة وطفولة، وإنشاء مراكز تأهيل وتجمعات للاكتشاف المبكر للإعاقة، بالإضافة إلى تجهيز عيادات تنظيم الأسرة فى الجمعيات الأهلية الشريكة والتوسع فى الوحدات الإنتاجية والمشروعات متناهية الصغر والتوعية المجتمعية، كما تم التعاون مع وزارة البترول والكهرباء لتوصيل وصلات الغاز الطبيعى لعدد 112,175 أسرة فى 6 محافظات من الأفقر على مستوى الجمهورية بإجمالى 230 مليون جنيه مصرى ممولة من الإتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والمعونة الأمريكية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه تم تجهيز 12,056 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 375,6 مليون جنيه فى مناطق الأسمرات وأهالينا وروضة السيدة، وجارى فرش 15,000 وحدة سكنية فى المحروسة 1 و2 والخيالة ومعًا والنهضة والسلام بتمويل يزيد على 500 مليون جنيه.