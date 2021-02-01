شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: تقديم مساعدات نقدية غير منتظمة لـ1,5 مليون أسرة بـ960 مليونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة والمؤسسة العامة للتكافل تقدم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالى 1,5 مليون أسرة مُضارة بظروف صعبة بإجمالى 960,114 مليون جنيه بمتوسط شهرى 400 جنيه مصرى، كما بلغ اجمالى قيمة المساعدات العينية بالمحافظات 41,089,535 جنيها لـ 79,870مستفيدًا.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب أن الوزارة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية قامت بإصلاح الآثار التى خلفتها السيول التى وقعت فى فبراير 2020 بقيمة 110 ملايين جنيه مصرى تساهم فيها الجمعيات بنسبة 30%، هذا بالإضافة إلى 130 مليون جنيه مخصصين فى نفس العام المالى لتغطية تكلفة تعويضات المضارين من الحوادث والأزمات بما يشمل صندوق شمال سيناء، وقد بلغ إجمالى خدمات الإغاثة والمساعدات الغذائية والطبية وخدمات التعقيم المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى وشركاءها من الجمعيات والمؤسسات الأهلية أثناء أزمة كورونا بنحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار جنيه.

وأوضحت نيفين القباج أن بنك ناصر الاجتماعى صرف 650 مليون جنيه مصرى بتكلفة إجمالية قدرها 1,8 مليون مستفيد موزعة على إعانات مالية موجهة، بالإضافة إلى تحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد وتوفير أجهزة تعويضية لذوى الإعاقة وتحمل مصروفات مدرسية وإثابة المتفوقين وتنفيذ وصلات مياه ووصلات غاز للأسر الفقيرة والمساهمة فى تجهيز وحدات سكنية.

وفيما يخص صندوق تأمين الأسرة، فقد بلغت النفقة المُحصَّلة فى 31/12/2020 ما قيمته 2,34 مليار جنيه، فى حين بلغت النفقة المنصرفة ما قيمته 4,46 مليار جنيه.. أى أن رصيد المتأخرات بلغ 2,12 مليار جنيه مصرى، كما بلغت عدد لجان الزكاة 3,390 لجنة، وبلغت موارد الزكاة والتبرعات هذا العام ما قيمته 380 مليون جنيه، فى حين بلغت مصارف الزكاة والتبرعات ما قيمته 346 مليون جنيه