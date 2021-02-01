شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لبحث علاقات التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

تناول اللقاء عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الأفريقية وانعكاسها على الأمن والسلم بالقارة الأفريقية بما يسهم في التصدي للتحديات الأفريقية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية.

وأكد الفريق أول محمد زكي اعتزازه بعلاقات الشراكة الإستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية ومفوضية الاتحاد الأفريقي في مختلف المجالات خاصة في مجال قوات حفظ السلام بالقارة الأفريقية.

من جانبه، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط مفوضية الاتحاد الأفريقى والقوات المسلحة المصرية، معرباً عن تطلعه لمزيد من التنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.