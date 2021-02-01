شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مبنى إدارة شرطة النجدة بعد تجديده وتطويره بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى إدارة شرطة النجدة، بحضور اللواء أشرف منير، واللواء أشرف الأمير، والمقدم وليد محمود مدير إدارة النجدة، والرائد مصطفي فكري وكيل الأدارة، وبحضور الشركة المنفذة لأعمال التجديد والتطوير.

وقال مدير الأمن إن المديرية بكافة قطاعاتها لا تتوانى في تطوير ورفع كفاءة كافة المنشآت الشرطية التي تخدم الجمهور، مؤكدا أن شرطة النجدة من الإدارات المهمة في التواصل مع الجماهير وتقديم الخدمة بالتنسيق مع كافة الإدارات لأخرى بمديرية الأمن.

يأتي ذلك استمراراً في تحديث المنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية؛ لتقديم خدمات ذات جودة ترتقي بالمواطن المصري وما يليق به.