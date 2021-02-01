شكرا لقرائتكم خبر عن «حماية المستهلك» تصدر نشرة التسعيرة الأسبوعية لمراقبة الأسعار بأسواق الاقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر جهاز حماية المستهلك بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل الوزارة، نشرة بكل تفاصيل التسعيرة الأسبوعية للخضر والفاكهة لمراقبة الأسعار بالأسواق، وذلك تحت إشراف عبد الرازق الصافي محمد وكيل المديريه. حيث تصدر نشرة التسعيرة الأسبوعية للخضر والفاكهة لمراقبة الأسعار بالأسواق والمبادره بالسوق الحضري.

كما أعلنت المديرية عن بدء موسم الأوكازيون الشتوى لعام 2021 بداية من يوم الأحد المقبل 7 فبراير الجارى ولمدة شهر كامل.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه جاء ذلك فى ضوء الإجراءات التي يقوم بها الجهاز لتكثيف الرقابة علي الأسواق، ومكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس أو عدم الإلتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة، أو عدم الإلتزام بالأسعار المعتمدة أو المعلنة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك.

وشدد أنه سيتم التصدي بحزم لكل المخالفين، موضحا أن قانون حماية المستهلك يعاقب على البيع بأزيد من السعر المعتمد أو المعلن بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

ووجه وكيل وزارة التموين، الدعوة إلى كافة المستهلكين إلي معاونة الجهاز في ضبط الأسواق من خلال الإهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم، وذلك حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من إتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.