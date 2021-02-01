شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يفتتح موسم حصاد البطاطس بحضور «كير الدولية» لتمكين المرأة الريفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها شركة بيبسيكو مصر وهيئة كير الدولية في مصر للاحتفال بأول موسم لحصاد البطاطس بمحافظة بني سويف، وذلك في إطار برنامج «عايشين بخيرها» الذي أطلقته الشركة بالتعاون مع هيئة كير الدولية في مصر ووزارة التضامن الاجتماعي وهيئة كير الدولية بهدف تمكين المرأة الريفية ودمجها في سلسة القيمة الزراعية وتحسين الأحوال المعيشية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

جاء ذلك بحضور محمد شلباية، رئيس شركة بيبسيكو مصر، والدكتور حازم فهمي، مدير هيئة كير الدولية في مصر، والدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاقتصادي، ومشرف برنامج فرصة، والنجمة إنجي المقدم، سفيرة برنامج «عايشين بخيرها».

من جانبه قال الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، إن المحافظة تعد من الممافطات الزراعية الرائدة في مجال زراعة المحاصيل التصديرية الهامة ومنها البطاطس والبصل والثوم مشيرا إلى ان ذلك دفع للاهتمام بالتوسع في انظمة الري الحديث والري بالتنقيط لزيادة الانتاجية ورفع جودة المنتجات الغذائية الزراعية.

واضاف المحافظ في تصريحات صحفية على هامش الاحتفالية ان مركز ببا من اكثر مراكز المكافطات استفادة مم المشروع القومي لتبطين الترع وهو ما ساهم في توفير مياه الري وحل مشكلات نقص المياه في نهايات الترع والذي يعد من اهم المشروعات القومية التي تخدم ادقطاع الزراعي مشيرا إلى اهمية التوجه نحو مشروعات التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة للانتاج الزراعي.

من جانبه، قال محمد شلباية، رئيس شركة بيبسيكو مصر، في تصريحات صحفية، على هامش الاحتفالية، إن برنامج «عايشين بخيرها» يعد نموذجا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والهيئات الدولية لتمكين المراة الريفية والنهوض باوضاعها الاقتصادية مشيرا إلى ان المبادزة تستهدف التوسع في الزراعة التعاقدية للبطاطس لضمان هامش ربح مناسب للمستفيدات من النساء الريفيات لضمان الاستدامة في التنمية الزراعية الريفية.

وأضاف «شلباية» إن الشركة تؤمن بأهمية مشاركة القطاع الخاص في برامج ومبادرات تمكين المرأة لدورها الحيوي وسط أسرتها الصغيرة وفي المجتمع من حولها. يعد برنامج «عايشين بخيرها» خطوة كبيرة في دعم المرأة المصرية بشكل عام والمزارعات المصريات بشكل خاص ويأتي ذلك البرنامج لدعم الزراعة المصرية بخبرات بيبسيكو الطويلة في هذا المجال.

وأوضح أن افتتاح حصاد البطاطس في محافظة بني سويف يهدف إلى رصد النتائج الإيجابية للبرنامج على أرض الواقع، موضحًا أن أكثر من 90% من المزارعين استطاعوا زيادة حجم إنتاجيتهم بعد مشاركتهم في البرنامج بنسبة 40% نظرًا لتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة.

وأضاف «شلباية» ان المساحات التي قامت بزراعتها شركة بيبسيكو مصر بمحصول البطاطس بلغت 10 آلاف فدان، كما استطعنا هذا الموسم أن نصل إلى إجمالي مساحة الأرض المزروعة بالبطاطس في محافظة بني سويف إلى 213 فدانًا معظمها تديرها المراة الريفية، كما بلغ حجم إنتاج بطاطس التصنيع في إطار برنامج «عايشين بخيرها» قرابة الـ1200 طنًا تم توريد أكثر من 90% منها لشركة شيبسي للصناعات الغذائية هذا الموسم، الأمر الذي يؤكد على رؤية بيبسيكو في توطيد وتطوير سلاسل الإمداد الخاصة بها.

من جانبه، أعرب دكتور حازم فهمي، مدير هيئة كير الدولية في مصر، عن سعادته بالنتائج التي حققها البرنامج في محافظة بني سويف من تمكين المشاركين، موضحًا أنه يجري الاآن حصاد 134 فدانًا من إجمالي مساحة الأرض المزروعة بالبطاطس هذا الأسبوع، و79 فدانًا الأسبوع المقبل، بالإضافة لذلك تمكن 121 مزارعًا من زيادة إنتاج الفدان 10 طنًا مقابل النسبة الطبيعية للفدان وهي 6 طن.

وأضاف أن الخطة المستقبلية لبرنامج «عايشين بخيرها» لعام 2021 تركز على استخدام نظام الري بالتنقيط في 9 افدنة بالمنيا، وكذلك حصاد البطاطس بمحافظة البحيرة نهاية أبريل من 100 مزارع، وتوزيع البذور والشتلات على المشاركين في مجموعات الادخار والإقراض القروية لـ 1000 سيدة، ذلك بالإضافة إلى تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية في بني سويف من خلال تلبية احتياجاتها الطبية، وتوفير الأسمدة والمدخلات الزراعية لمزارعي البطاطس في الموسم المقبل.

ومن جانبه، أعرب دكتور عاطف الشبراوي، مستشار التمكين الاقتصادي ومسؤول برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن، عن سعادته بهذه الشراكة، مؤكدًا أن الوزارة تنتهج استراتيجية التمكين الاقتصادي كتوجه أساسي نحو تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية، وأن الوزارة تدعم الأسر الأولى بالرعاية ليس فقط من خلال الدعم النقدي ولكن أيضاً من خلال توفير فرص عمل وتأهيلهم لتلك الفرص لتعظيم ثمار عملهم. حيث أدرجت الوزارة التمكين الاقتصادي في كل برامجها.

وأضاف «الشبراوي» أن الوزارة تسعى إلى بذل الجهود نحو تعزيز الخدمات غير المالية إلى جانب الخدمات المالية، ويشمل ذلك التدريب والتأهيل لسوق العمل والمساهمة في توفير ودعم وسائل الإنتاج، وفتح فرص التسويق.

وأشار إلى أن مصر لديها فرص كبيرة متاحة لتمكين المراة الريفية نظرا لتنوع نشاطاتها الاقتصادية ونظرًا لحجم السكان ونسبة الشباب الكبيرة التي يجب استثمار طاقاتها إلى فرص عمل، موضحًا أن الشراكة مع منظمة كير وشركة بيبسيكو مصر، تأتي كجزء من جهود الوزارة لتوسيع وتعزيز التعاون مع المنظمات الوطنية والدولية للمساهمة في دعم فرص الدخول إلى العمل الحر وزيادة القدرة على الوصول إلى وظائف لائقة بأجر مستدامة.

ويستهدف البرنامج بشكل أساسي أفراد الأسر من مستفيدي برنامج التحويلات النقدية المشروطة تكافل وكرامة والمفروضين وذوي الإعاقة.

محافظ بني سويف يفتتح موسم حصاد البطاطس

محافظ بني سويف يفتتح موسم حصاد البطاطس

محافظ بني سويف يفتتح موسم حصاد البطاطس

محافظ بني سويف يفتتح موسم حصاد البطاطس

محافظ بني سويف يفتتح موسم حصاد البطاطس

محافظ بني سويف يفتتح موسم حصاد البطاطس

محافظ بني سويف يفتتح موسم حصاد البطاطس

محافظ بني سويف يفتتح موسم حصاد البطاطس