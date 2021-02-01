شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: حملات تفتيش على 268 مركزًا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في 12 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية شن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تصريحات صحفية، الاثنين، إن مديريات الطب البيطري قامت بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملة مكبرة في 12 محافظة ضمت الشرقية، دمياط، الإسماعيلية، أسيوط، الأقصر، بني سويف، الدقهلية، المنيا، القاهرة، شمال سيناء، الإسكندرية، القليوبية، والمرور والتفتيش على 268 مركزًا لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر يناير الماضي.

واضاف «محمود» انه تم رصد 119 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات، مُوضحًا أنه تم إصدار 29 قرارًا إداريًا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة، والتي تعمل بدون ترخيص بعدد 101 منشأة بيطرية بمحافظات الشرقية والقليوبية ودمياط والإسماعيلية والأقصر وبني سويف والدقهلية وأسيوط والقاهرة والمنيا وشمال سيناء.

وأشار رئيس هيئة الخدمات البيطرية إلى أنه تم عمل 4 محاضر جنح بمحافظة أسيوط، و5 محاضر إدارية بمحافظات الشرقية وبني سويف والدقهلية، مُوضحًا أنه تم تنفيذ قرارات الإغلاق لـ9 مراكز بيطرية مخالفة بمحافظتي الشرقية والإسكندرية.

وشدد «محمود» على أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.