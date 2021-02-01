شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 6 سنوات لنجار متهم بهتك عرض طفلة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية محمد عفت، بمعاقبة نجار مسلح، بالسجن 6 سنوات، لإدانته بهتك عرض طفلة.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا لمركز شرطة بلبيس، باتهام المدعو «أ. ال. م» 50 عاما، نجار مسلح ومقيم بدائرة المركز، بهتك عرض طفلة في الـ11 من عمرها، توصلت تحريات المباحث الجنائية إلى صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.