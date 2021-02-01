شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في سيراليون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الإثنين، اجتماعاً افتراضياً عبر خاصية الفيديو كونفرانس، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيراليونية «نبيلة تونيس»، وذلك لبحث سُبل دفع العلاقات الثنائية بين الدولتيّن، وكذا التشاور حول عدد من الموضوعات الدولية التي تشغل اهتمام البلديّن.

وقال السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري، أكد حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية في شتى مجالات التعاون، خاصة تعزيز التجارة المتبادلة، والاستثمارات المصرية المُباشرة في سيراليون، من خلال تشجيع الشركات المصرية، لتوسيع نشاطها هناك، كما أشاد شكري بالجهود الجارية لتعزيز العلاقات بين الدولتيّن، من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقات الثنائية، من بينها التعاون في مجال التشاور السياسي، والثقافة، والشباب والرياضة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزيرين تباحثا حول إمكانية استفادة الجانب السيراليوني من الخبرات المصرية، في القطاع الزراعي والاستزراع السمكي، والتعليم من خلال زيادة عدد المنح المصرية، المقدمة، خاصة في المجال الطبي، وفي مجال تمكين دور المرأة والشباب، فضلاً عن تشجيع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، في البلديّن.

واختتم حافظ تصريحاته، بالتنويه إلى تناول الوزيرين «شكري» و«تونيس» لملف توسيع وإصلاح مجلس الأمن والتأكيد على أهمية تحدث الدول الإفريقية، بصوت واحد، وكذلك على الموقف الإفريقي الموحد على النحو الوارد في توافق «أوزلوينى» وإعلان «سرت»، حيث أثنى الوزير شكري، على دور رئيس سيراليون، في هذا الصدد كمنسق للجنة العشرة الإفريقية المعنية بالترويج للموقف الأفريقي، إزاء موضوع توسيع وإصلاح المجلس.