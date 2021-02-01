شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة هندسية تُعاين «العقار المحترق» بالجيزة: حدث ميل.. والأعمدة تأّكلت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رافق اللواء محمد عبدالحميد رئيس مدينة كرداسة، الإثنين، اللجنة الهندسية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لمعاينة العقار الذي اندلعت فيه الحرائق أمس الأول بعد نشوبها بمخزن الجلود الواقع أسفل العقار، لإعداد التقرير النهائي حول السلامة الإنشائية للعقار عقب الحريق الذي استمر لقرابة يومين، الذي لا تزال تنبعث منه الأدخنة حتي مثول الجريدة للطبع وتحاول أجهزة الدفاع المدني تحاول السيطرة على الموقع وتأمينه بفرض كردون أمني.

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد أصدر تعليماته بتشكيل اللجنة وإخلاء العقارات المجاورة لتأمين الموقع وتم بالفعل إخلاء 4 عقارات.

وعلمت «المصري اليوم» أن المعاينة المبدئية للعقار أوضحت حدوث ميل فيه وتأكل الأعمدة الخرسانية.

تبلغ مساحة العقار محل الحريق نحو ألف متر، ويتكون من 13 دور بالأرضي لكن 80٪ من طاقته الاستيعابية خاليه، وهو ما ساهم في سرعة إخلاء العقار والتعامل مع النيران.

فيما تسبب الحادث في حالة من الارتباك المروري وتحويل المسارات خاصة في المنطقة بين المريوطية وصفط اللبن.

فيما نوهت محافظة الجيزة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك المواطنين بضرورة الإبلاغ في حال وجود أي مخزن أو مصنع غير مرخص أسفل العقارات السكنية أو لا يتبع إجراءات الحماية المدنية .