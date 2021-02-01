شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يفتتح مبنى مجلس العمد والمشايخ بعد تطويره (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، أعمال تطوير مجلس عمد ومشايخ مطروح، بحضور الشيخ محمد الحبوني رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسؤولي شؤون القبائل، وعمد ومشايخ مطروح.

ووجه رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه لتطوير المجلس، وجهود تنمية المحافظة، والتواصل الدائم مع أهالى مطروح.

كما أهدى العمدة محمد الحبوني رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح درع المجلس لمحافظ مطروح تقدير لدوره في دعم مجلس العمد،كما أهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، درع المحافظة لرئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، تقديرا لدور المجلس الفاعل وجهوده في تحقيق الاستقرار الاجتماعى بالمجتمع المطروحى.

وهنأ محافظ مطروح عمد ومشايخ المحافظة على افتتاح المبنى الجديد لمجلس عمد ومشايخ مطروح ككيان وطنى وإجتماعى يُجله ويحترمه جميع أبناء المحافظة.. كبيت كبار العائلة المطروحية.. وتقديراً لدور وبما يحققه من نجاحات ومشاركة في إستقرار المجتمع المطروحى، مع تأكيد تقديم الدعم المستمر للدور القيادى لأبناء القبائل من الحمام شرقاً للسلوم غرباً وسيوة جنوباً.

مشيداً بدورهم الوطنى كحماة البوابة الغربية لمصر، وتعاونهم مع قواتنا المسلحة، وجميع الأجهزة الأمنية في تأمين حدود مصر الغربية، وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية، في دعم خطوات التنمية بالمحافظة على قلب رجل واحد في نموذجٍ للوطنية الحقيقية .

وأكد محافظ مطروح، أن ذلك ساعد كثيراً في خطوات التنمية وحل مشكلات أهالى المحافظة وصولاً إلى أقصى التجمعات، والعمل على الإسراع في تلبية مطالبهم إحتياجاتهم والحفاظ على الصالح العام.. وعدم الإضرار بأى مواطن.. بل والدفاع عن أبناء مطروح في كافة المواقف والسعى إلى تحقيق آفاق أوسع من التنمية والإستقرار

وأشار محافظ مطروح، إلى انه خلال العام الماضى على الرغم مما عاناه العالم أجمع من توقف للأعمال نظراً لجائحة كورونا، إلا أنه لم يوقف حركة التنمية والبناء والحرص على توفير واستكمال الحياة الكريمة، سواء من البنية التحتية من شبكات صرف صحى وطرق وكهرباء وغيرها لوصولها إلى أقصى النجوع في الصحراء ،والعمل على تطوير منظومتى الصحة والتعليم وإعطاء الأولوية للخدمات الإنسانية كأهم الأولويات لبناء الانسان المصرى وتنفيذ عدد من المشروعات الهامة في عدة مجالات خدمية لأهالى مطروح، والسعى إلى حلول لما يؤرق أبناء مطروح ومنها مقترح التقنين والتصالح المزدوج، والإسراع في إنهاء تطوير مستشفيات السلوم وبرانى، وتمهيد الطرق، وانهاء المرحلة الثالثة لمشروع الصرف الصحى بمرسى مطروح واستكمال الاعمال بباقى المدن، وبحث مزيد من سبل تنمية الثروة الزراعية والمراعى سواء من خلال مشروعات إيفاد ومشروع 5 الآف فدان لإقامة مشروع تنمية للثروة الحيوانية وكذلك استمرار دعم المزارعين والمربين، والإسراع في حل مشكلة الصرف الزراعى بسيوة بالتعاون مع وزارة الرى.

كما تم تطوير عدد من المناطق ومنها السوانى والطابية وعمارات الكيلو 4 القديمة وعمارة الكيلو 7، مع إضافة 6 مناطق جديدة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات وهى: عزبة السلام – العجارمة – كفر الشيخ – الغربية – الشيخ صافى- المغاربة.. وإنهاء تطوير 5 قرى بالمرحلة الاولى بمبادرة السيد رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) وهى( زاوية العوامة وسيدى شبيب بالضبعة، بهى الدين بسيوة، سيدنا هود بالحمام، وأبومزهود ببرانى، مع إدراج 6 قرى جديدة كمرحلة ثانية للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وهى قرى: السلام بالحمام – شماس ببرانى- المراقى بسيوة – فوكة بالضبعة – كشوك عميرة وحلازين بمرسى مطروح

مقدما الشكر كذلك للقوات المسلحة، على دعمها المستمر لأهالى محافظة مطروح، من خلال قيادة المنطقة الغربية العسكرية، والتى قامت بالمساهمة في عدد من المشروعات الخدمية لأهلنا بمطروح ومنها 4 محطات تحلية، ودعم تطوير المدارس المجتمعية بالتجمعات الصحراوية، وكذلك مساندة الأجهزة التنفيذية في أعمال التطهير والتعقيم ضمن الخطة الوقائية لمنع إنتشار فيروس كورونا

كذلك الشكر للقيادة السياسية واهتمامها بمطروح مع إنجاز العديد من مشروعات قومية كبرى للدولة ،كمشروع العلمين الجديدة والطاقة النووية بالضبعة وميناء النجيلة، وتطوير طريق سيوة، ووضع مخطط عمرانى متكامل وجديد لواحة سيوة لتكون على خريطة السياحة العالمية وغيرها، مع وضع مخططات تنموية لكافة أنحاء المحافظة، مما سيكون عائدها قريباً بإذن الله لأبناء المحافظة جميعاً.

محافظ مطروح يفتتح مبنى مجلس العمد والمشايخ بعد تجديده