شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: ضبط 500 طن أعلاف غير مسجلة ومصنع غير مرخص في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكليف قطاع تنمية الثروة الحيوانية بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف لضمان حماية الإنتاج الحيواني والداجني.

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، أنه وردت معلومات عن وجود مصنع لإنتاج الأعلاف بالشرقية يعمل بدون ترخيص من وزارة الزراعة ويقوم بإنتاج أعلاف غير مسجلة بالوزارة وبعد التنسيق بين كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية أمن الشرقية ومديرية الزراعة المختصة) داهمت القوة المصنع.

وأضاف «سليمان» أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الخام لصناعة الأعلاف، والتي تجاوزت الـ500 طن، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة، موضحًا أنه تم تشكيل عدد من اللجان للتفتيش الفجائى على عدد من مصانع الاعلاف المرخصة ضمت ممثلين من كل من (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات, ومديرية الزراعة المختصة)، للتأكد من جودة الأعلاف المنتجة، فضلاً عن إجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس على عدد من مصانع الأعلاف للتأكد من جاهزية المصانع لإنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية وتحقق أعلى معدلات أداء سواء للحيوان أو الدواجن أو الأسماك.

وناشد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة المربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه في مصانع مرخص لها بذلك في وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة في الوزارة، وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس آب (01558626681- 01558626682).