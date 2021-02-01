شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تطوير قرى ضمن «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الإثنين، ويرافقه نائبه الدكتور أحمد سامي القاضي، المعدات والمركبات المشاركة في تطوير 181 قرية في 7 مراكز مختلفة بالمحافظة، أثناء اصطفافها بمدينة سوهاج الجديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وتفقد المحافظ يرافقه العقيد أسامة رشاد، المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز، والمدن، والأحياء، اصطفاف 210 من المعدات والمركبات المشاركة في تطوير قرى المحافظة، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك ضمن المشروع القومي، والمبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية .

وأكد محافظ سوهاج- خلال تفقده الاصطفاف- على ضرورة الجاهزية التامة للمعدات، وأهمية تفهم العناصر البشرية العاملة عليها لمهام عملهم أثناء تنفيذ الأعمال، لافتا إلى أهمية المبادرة الرئاسية التي تعتبر فرصة تاريخية غير مسبوقة لتطوير القرى بكافة محافظات الجمهورية وخاصة محافظة سوهاج.

وشدد المحافظ، على عدم التهاون أو التقصير في تنفيذ مشروعات التطوير، لافتا إلى ضرورة العمل بروح الفريق، وتعاون كافة الجهات المعنية لانتهاز الفرصة وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لصالح أهالي وأبناء المحافظة.