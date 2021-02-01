شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تطوير قرى ضمن «حياة كريمة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف الداوودي محافظ قنا، الإثنين، اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة بمنطقة الكيلو 6 بمدينة قنا للتأكد من جاهزية المعدات والأطقم الفنية المختصة بالإضافة إلى الوقوف على حجم الاحتياجات المطلوب توفيرها، وتحديد أوجه الدعم اللازم.

وأوضح «الداوودي» في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه شارك في الاصطفاف 153 معدة متنوعة المهام من معدات الوحدة المحلية وشركات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشروع شملت ( لوادر – حفار – جليدر – عربات نقل – خلاطة – اوناش- - قلابات- سيارات بيك اب- جرارات- سلم كهرباء – كبّاش ) وأكد الداودي ان الاصطفاف يعد رسالة طمأنة وامل لأهالي قنا وان هناك مستقبل أفضل ينتظر الاجيال القادمة.

وأشار محافظ قنا إلى أن المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية بالمحافظة حوالي 15 مليار جنيه وتشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويستهدف تطوير 5 مراكز وقراها بالمحافظة هي ( أبوتشت- فرشوط- دشنا- الوقف- قوص )، لافتا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع، مضيفا أن المحافظة اتخذت خطوات جادة للبدء في تنفيذ المشروع حيث قام اعضاء البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة ومؤسسة حياة كريمة بالنزول إلى القرى والنجوع المستهدفة وعمل لقاءات حوارية مع المواطنين لرصد احتياجاتهم الفعلية من المشروعات الخدمية.

اصطفاف المعدات بقنا

اصطفاف المعدات بقنا

اصطفاف المعدات بقنا

اصطفاف المعدات بقنا