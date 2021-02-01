شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة بمدن ومراكز كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكل مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للإرتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وأشرفَ العميد هاني محمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على حملات النظافة والتجميل، والتأكد من تفريغ جميع الحاويات ونظافة الطريق الدولي الساحلي ومداخل ومخارج المدينة، وقص وتهذيب الأشجار والنخيل.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، حملات النظافة ورفع المخلفات والاتربة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى شد أسلاك الفرد الخامس وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة بالمدينة، والقرى.

وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، فضلاً صيانة كشافات وأعمدة الإنارة بالمدينة، وقري الروضة، والقن، وسد خميس.

وتابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، ميح وتسوية الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بقلين البلد، وتجميل مداخل ومخارج المدينة، وقرية المنشأة الكبرى.

وأشرفَت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال حملات النظافة والتجميل، وخطوط سير العمل والمعدات بكافة شوارع المدينة، ومنطقة الكشلة، وقرية جماجمون.

وتابع الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، رفع وسحب تراكمات المياة الموجودة في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياة بأرض الجونة، واستمرار العمل في أعمال الردم والتسوية وتمهيد وتجريف الطريق ومتابعة رفع المخلفات أولاً بأول.

وأشرفَ اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على رفع المخلفات الأدمية والأتربة وتهيئة الشوارع الداخلية والرئيسية بالمساكن الشرقية، فضلا عن رفع بقايا تجمعات مياه الأمطار بالمناطق المنخفضة والتخلص منها، ونقلها للمقلب الرئيسي أولاً بأول.

وفي سياقٍ متصل، قام المهندس هاني يوسف، رئيس مدينة سيدي غازي، بمتابعة رفع كفاءة الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وصيانة عدد من الأعمدة وتركيب الفرد الخامس، وكشافات الليد الموفرة.

وتابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملة نظافة وتهيئة طريق الشارع الرئيسى لمصرف الحميات، بالإضافة إلى رفع المخلفات ورفع المتولد اليومى من القمامة.

وأشرفَ جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على متابعة سير العمل بمنظومة النظافة، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع الناتج اليومي من القمامة والأتربة والمخلفات بالمدينة، والقري، ونقل تراكمات القمامة إلى المقالب العمومية، بالإضافة إلى أعمال تغيير خط التيار العالي الجهد المتوسط وتحويل الخط من هوائي إلى كابلات أرضية بمدخل قرية بغرب تيرة، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين.

وقام المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، بمتابعة مسح وتمهيد الشارع الخلفي للمسجد الكبير بالمدينة، وطريق البحر بداية من قرية فرج الكبرى حتى قرية حوض الشعير، وشارع الترعة المرحومة، فضلاً عن تركيب أعمدة الإنارة بالرافد الدولى أمام قرية الحصفة، وذلك حفاظًا على البيئة والصحة العامة، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين بكل مراكز ومدن المحافظة.