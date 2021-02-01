شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يحدد 3 فبراير موعداً لملء استمارات التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب التقدم لامتحان الشهاد الأزهرية الثانوية وثانوية العلوم الإسلامية وشهادات القراءات التجويد / العالية / التخصص و إعدادية وثانوية البعوث ) للعام الدراسي 2020 / 2021 م، فى الفترة من يوم الاربعاء 3 فبراير وحتى 24 فبراير.

واعلن قطاع المعاهد الازهرية عن عدد من القواعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من 3 الي 24 فبراير، كما تبدأ المعاهد في تحرير الاستمارات الورقية اعتبارا من السبت الموافق 27 / 2 / 2021 م وحتى الخميس الموافق 11 / 3 / 2021 م ، وتلتزم جميع المعاهد بأن يكون يوم السبت الموافق 20 / 3 / 2021 م آخر موعد تحرر فيه استمارات وكشوف الطلاب المتقدمين للامتحان ، ويحظر على جميع المعاهد تحرير استمارات بعد هذا التاريخ ولا تسلم للطلاب استمارات فردية وتشمل تلك المواعيد الطلاب المتقدمين من الخارج والطلاب المقيدين دون تفرقة .

وتسلم الاستمارات بمقر الإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة بمعرفة مندوبي المنطقة في موعد أقصاه السبت الموافق 27 / 2 / 2021 م ومعهم إحصاء بأعداد الطلاب في كل قسم على حده ( مستجدين ومعيدين ) في كل مادة على حده ورقى وعلى ( CD ) والتنبيه على جميع طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية ( علمي - أدبي - علوم إسلامية ) ، ( وشهادتي إعدادية وثانوية البعوث ) ، وشهادة القراءات ( تجويد / عالية / تخصص بضرورة تسجيل بياناتهم أولا من خلال موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للعام الدراسي 2020 / 2021 م واتباع الآتي :

أولا : التقدم للاستمارة الإلكترونية مرحلة طباعة اسم المستخدم وكلمة السر للطلاب تم إعداد ( اسم مستخدم ، وكلمة مرور لكل طالب في الصف الثالث الثانوي على مستوى الجمهورية لكي يتمكن من الدخول على صفحته من خلال برنامج شئون الطلاب على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية .

تقوم إدارتي المعلومات والامتحانات بكل منطقة أزهرية بطباعة كشوف كلمات المرور لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي بالمنطقة وتجميع كشوف معاهد كل إدارة تعليمية على حده .

يتسلم مسئول وحدة المعلومات بكل إدارة تعليمية ظرف مغلق يشمل كشوف جميع المعاهد التابعة للإدارة التعليمية ليقوم بتوزيعها على رواد التحول الرقمي بالمعاهد التابعة لذات الإدارة .

ويتولى مسئول التحول الرقمي بالمعهد مهمة التواصل مع الطلاب وإعطائهم ( اسم مستخدم ، وكلمة مرور ورابط الاستمارة الخاصة به وإعلامه بكيفية الدخول على الاستمارة الإلكترونية على شبكة الانترنت لتسجيل ومراجعة بياناته وحفظها وكيفية طباعة الاستمارة بعد التأكد من أن بيانات الطالب صحيحة على برنامج شئون الطلاب وتوقيع الطالب على استلام ( اسم مستخدم وكلمة مرور ) خاصة به وتسليم الكشوف المسئول شئون الطلاب بالمعهد للاحتفاظ بها والرجوع لها عند اللزوم .

اما مرحلة تسجيل الطالب للاستمارة الالكترونية ، يقوم الطالب بالدخول على هذا الرابط https://azhar.gov.eg على بوابة الأزهر الالكترونية ومراجعة وتحديث بياناته على الاستمارة الإلكترونية بدقة وحفظ البيانات مع رفع صورة ضوئية إلكترونية 4×6 ذات خلفية بيضاء مكتوبا عليها اسم الطالب مطابقا لشهادة الميلاد أسفل الصورة بالكمبيوتر اثناء طباعة الصورة في استديو التصوير ، ثم طباعة الاستمارة وعلى الطالب التوجه بالاستمارة المطبوعة بعد مراجعتها والتأكد من صحتها إلى مسئول شئون الطلاب بالمعهد لمراجعتها ومطابقتها بالاستمارة الورقية والتوقيع عليها بصحة البيانات .

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