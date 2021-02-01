شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تحقق فى واقعة طرد سيدة بأبنائها من دار رعاية بمصر الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سلوى فتحى، إحدى ضيوف دار للرعاية بمصر الجديدة بالقاهرة، أنها تعرضت هى وأبنائها الثلاثة لمعاملة سيئة من القائمين على الدار، وتعرضت للطرد فى الشارع برفقة أسرة أخرى، دون إنسانية، مع العلم بأنهم ليسوا لديهم أى مأوى آخر.

وأضافت لـ"الخليج 365"، أنها مطلقة وطليقها سجين، وأن أهلها طردوها بعد الاستيلاء على الشقة وما بها، وأنها رفعت قضايا لاسترداد حقوقها ولكن لم يتم الفصل فيها حتى الآن، ولديها بنتان وطفل انقطعوا عن الدراسة منذ عام ونصف بسبب الظروف التى يمرون بها، وأنها كانت تسكن فى أكتوبر أثناء الزواج ولكن بعد الانفصال استضافتها دار رعاية بمصر الجديدة بعد التواصل مع المجلس القومى للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعى.

وتابعت: "بعد ذلك تواصلت بأطفال بلا مأوى واستضافونى فى وحدة سكنية بالمرج، مع أسرة أخرى ولكن المكان ضيق، مطالبة بمحاسبة الدار لسوء المعاملة وأن جميع نزلاء الدار اشتكوا من سوء المعاملة.

وتواصل ”الخليج 365” مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، حيث أكدوا أنهم سيرسلون لجنة لمعاينة الدار ومعرفة مدى رضا النزلاء بها، وحقيقة الشكوى المقدمة ضدها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حال مخالفتها.