شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تفتش على 268 مركز بيع وتداول للأدوية واللقاحات البيطرية فى 12 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مديريات الطب البيطرى بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية فى شن حمله مكبرة فى 12 محافظة، هى (الشرقية، دمياط، الإسماعيلية، أسيوط، الأقصر، بنى سويف، الدقهلية، المنيا، القاهرة، شمال سيناء، الإسكندرية، القليوبية) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 268 مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر يناير وتم رصد 119 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وقد تم إصدار (29) قرار إدارى لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد (101) منشأة بيطرية بمحافظات: (الشرقية - القليوبية- دمياط- الإسماعيلية - الأقصر- بنى سويف - الدقهلية - أسيوط - القاهرة - المنيا- شمال سيناء)، تم عمل (4) محضر (جنح) بمحافظة أسيوط و (5) محاضر إدارية بمحافظات: الشرقية – بنى سويف – الدقهلية.

وقد تم تنفيذ قرارات الإغلاق لـ (9) مركز بيطرى مخالف بمحافظات: الشرقية – الإسكندرية.

من جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.

