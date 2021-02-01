الأمن العام: ضبط عصابة الشرطة المزيفة اختطفوا موظف وطلبوا فدية من أسرتها بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

القى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عصابة الشرطة المزيفة اختطفوا موظف وطلبوا فدية من أسرته مقابل إطلاق سراحه بالطالبية.

تلقى قسم الطالبية بلاغا من 47 سنة تاجر مفروشات - مقيم بندر ملوي بالمنيا بغياب شقيقه 50 سنة موظف عن مسكنه مُنذ 21 الجاري ولم يبلغ بغيابه اعتقادا منه أنه تم ضبطه لكونه مطلوب التنفيذ عليه في جناية حريق بالمنيا وتركه أصل إقامته بالمنيا خشية ضبطه في القضية المشار إليها.

وتلقيه عدة اتصالات من مجهولين طلبوا خلالها فدية مالية نظير إطلاق سراح شقيقه.

وتوصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة كل بائع أحذية - مقيم دائرة قسم باب الشعرية بالقاهرة وأصل إقامته دائرة مركز ملوي بالمنيا، مالك محل أحذية – مقيم بدائرة قسم العجوزة وأصل إقامته دائرة مركز ملوي بالمنيا، صديقة الثاني ربة منزل مقيمة بدائرة القسم وبائع أحذية - مقيم بدائرة القسم ،30 سنة عامل مقيم دائرة قسم الأهرام، 31 سنة تاجر - مقيم بدائرة قسم الجيزة وأصل إقامته دائرة مركز ملوي بالمنيا - سبق اتهامه في قضيتي بلطجة، 32 سنة عامل- مقيم بدائرة مركز ملوي بالمنيا ، وشخص آخر هارب" .

و عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم عدا الأخير - اعترفوا بقصد التحصل على مبلغ الفدية وقرر الأول أنه تربطه صلة قرابة بالمجني عليه وعلمه بثراء عائلته وأنه هارب من تنفيذ حكم صادر ضده في قضية ومقيم بمنطقة الطالبية خشية ضبطه فاتفق مع الثاني على ارتكاب الواقعة واستعان الأخير بباقي المتهمين وقامت صديقته الثالثة بالاتصال هاتفياً بالمجني عليه واستدرجته لشارع الأهرام دائرة القسم .

وأضاف المتهم بأن باقي المتهمين قاموا باختطافه واقتياده داخل سيارة ميكروباص عقب إيهامه أنهم رجال شرطة وأنه مطلوب ضبطه في الحكم الصادر ضده وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته بكدمات وسحجات متفرقة واحتجازه بمخزن كائن بدائرة قسم بولاق الدكرور ومساومة شقيقه (المُبلغ) على دفع مبلغ الفدية نظير إطلاق سراحه.

وعقب تضييق الخناق عليهم وضبط الأول والثاني تخلوا عن المختطف (أمكن ضبطه والتحفظ عليه لعرضه فـي الحكم الصادر ضده) .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري ضبط الهارب، وتولت النيابة العامة التحقيقات.