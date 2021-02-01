مصدر أمني يكشف حقيقة تعرض سجينة للضرب والتهديد داخل محبسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني، ما تم تداوله من ادعاءات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض إحدى نزيلات سجن النساء بالقناطر لسوء معاملة.

كانت إحدى الصفحات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي زعمت تعرض النزيلة سولافه مجدي محفوظ سلام "نزيلة سجن القناطر نساء" لاعتداء بالضرب والتهديد والتحرش بمقر احتجازها.

وأكد المصدر بالفحص تبين أن ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، وأن المذكورة مودعة بالسجن على ذمة إحدى القضايا رفقة أخريات، وحالتها الصحية جيدة وعلاماتها الحيوية في معدلاتها الطبيعية ويتم تقديم كافة أوجه الرعاية المختلفة لها أسوة بباقي النزيلات.

جاء ذلك يأتي ذلك الادعاء في سياق دأب الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات في محاولة لتأليب الرأي العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.