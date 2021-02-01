أخبار كويسة خلال أسبوعين.. تصريحات جديدة من وزيرة الصحة بشأن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم البدء في تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا منتصف شهر فبراير المقبل، وفي تصريحات تليفزيونية ثحدثت الوزيرة عن تطورات لقاح كورونا، وخطة التطعيم وموقف اللقاحات.

ويرصد الخليج 365 أبرز ما قالته على النحو التالي:

- البدء في تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا منتصف شهر فبراير المقبل.

- بعد تطعيم كبار السن والحالات المزمنة باللقاح، سنفتح الباب للتسجيل لحصول أصحاب الأمراض المزمنة في أي سن، بالتزامن مع القاطنين في الأماكن المغلقة مثل دور الرعاية والمسنين والسجون باعتبار موجودين في أماكن بها تخالط.

- نسبة الإصابات اليومية بكورونا انخفضت في مصر بمعدل 65%، نظرًا لالتزام المواطنين بارتداء الكمامات.

- متابعة العزل المنزلي خاصة لكبار السن الذين تم منحهم أجهزة للأكسجين أسهم في التحكم في الوباء.

- تعليق ذهاب الطلاب للمدارس خلال الفترة الماضية ساهم في قلة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث قلّل الاختلاط والزحام في المواصلات.

- لما بيزيد منحنى الإصابات في مصر بيقف عند رتم معين وبعدين بيتراجع، وده حصل في الموجتين الأولى والثانية.

- وزارة الصحة عملت في الفترة الماضية خاصة آخر شهر بشكل قوي جدًا ومميكن مع حالات العزل المنزلي وهو الأمر الذي لاحظه كثيرون.

- إحنا استضفنا البطولة دي واحنا في عز الموجة الثانية لفيروس كورونا.

- هناك صراعات كبيرة بين القوى العظمى والدول النامية فى الحصول على لقاحات كورونا.

- لن تحل أزمة الوباء نهائيا إلا بتطعيم كل البشرية باللقاح.

- التحالف الدولي للقاحات "جافي" سيحصل على 2.1 مليار جرعة لـ 90 دولة متوسطة أو قليلة الدخل في العالم.

- مصر حصلت على خطاب رسمي من التحالف الدولي للقاحات بوصول شحنات كبيرة من لقاح كورونا ليعطي مزيد من التوسع في اللقاحات داخل الدولة المصرية.

- فيه أخبار كويسة جدا في خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بشأن وصول لقاحات جافي إلى مصر وستحدث انفراجة كبيرة لدينا بالنسبة للقاح.

- مصر عددت مصادرها في الحصول على لقاح كورونا في الفترة الأخيرة.

- متوقع وصول شحنات من لقاح سبوتنيك الروسي من مصانع أسترازينيكا.

- لقاحي "سينوفارم" و"أسترازينيكا" حصلا على موافقة هيئة الطوارئ المصرية لتطعيم المواطنين بهما.

- سينوفارم نوع من اللقاحات تعتمد على الفيروس غير الحي مثل تطعيم الأنفلونزا وبه مأمونية عالية.

- أسترازينيكا يعتمد على الفيروس الحي المُضعف وبه نفس التكنيك للقاحات شلل الأطفال ويعطي مأمونية وكفاءة أيضا.

- كل المواد المصنعة لعلاج فيروس سي في مصر من الهند والصين، وسنزور الهند وسنعقد اتفاقيات مهمة جدا في هذا الشأن.

- لقاحات كورونا تُعد تجربة جديدة ومن حق الأطقم الطبية، أن يأخذوا وقتهم في التفكير في تلقي اللقاح، ويمكن عشان هما واجهوا الوباء، فأصبح قلبهم جامد شوية وشايفين إن كورونا ممكن نعالجها.

- سيتم الأسبوع المقبل تلقيح الأطقم الطبية في 365 مستشفى المخصصة لفرز وعزل إصابات كورونا.

- نظرًا لارتفاع الاحتياج للقاح، تم عمل مطابقة بين كل المصانع بحيث يتم التأكيد على أن اللقاح المصنع في المصنع الموجود بدولة الهند هو نفسه المصنوع في مصانع أسترازينيكا الموجود في دول أخرى مثل كوريا الجنوبية أو روسيا.

- حالات الإصابة بفيروس كورونا في الموجة الثانية انخفضت إلى 500 حالة يوميا بعد أن كانت 1600 حالة، ويوجد نقص بنحو 60٪ عن بداية شهر يناير.