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شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة العاملين بمركز شباب «ميت الحوفيين» بالقليوبية للتحقيق (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أحال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الإثنين، العاملين بمركز شباب ميت الحوفيين التابع لإدارة شباب بنها، للتحقيق لتغيبهم عن العمل في الأوقات الرسمية وذلك خلال متابعته الصباحية اليوم لعدد من مراكز الشباب رافقه فيها محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.
وشملت المتابعة المفاجأة مركزي شباب دملو وورورة التابعين لإدارة شباب بنها وقد وجدت المراكز تمارس نشاطها وتلاحظ التزام العاملين بالحضور والقيام بالعمل .
ووجه «الصبروط» خلال متابعته بضرورة التزام المراكز باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وحماية العاملين والمترددين على المراكز.
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