إحالة العاملين بمركز شباب «ميت الحوفيين» بالقليوبية للتحقيق (صور)

أحال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الإثنين، العاملين بمركز شباب ميت الحوفيين التابع لإدارة شباب بنها، للتحقيق لتغيبهم عن العمل في الأوقات الرسمية وذلك خلال متابعته الصباحية اليوم لعدد من مراكز الشباب رافقه فيها محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.

محمد يوسف

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