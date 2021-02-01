شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 11 حالة تعد على أملاك صرف سيدي سالم بكفرالشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم بكفرالشيخ، الإثنين، إزالة 11 حالة تعدى على أملاك صرف شرق سيدي سالم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بحضور عادل عطيان، مسؤول الإزالات بالمركز والمدينة، ومسئولى صرف شرق سيدي سالم، والقوة المرافقة من مركز شرطة سيدي سالم.

وشدد رئيس مدينة سيدي سالم في تصريحات صحفية، على أنه «لن يسمح بأي تعديات على أملاك الدولة من أي شخص أيًا كان، وسيتم التعامل بمنتهي الحسم والقوه مع من يريدون التعدي على أملاك الدولة وفقا للقانون».

إزالة تعديات علي املاك الدوله

إزالة تعديات علي املاك الدوله

إزالة تعديات علي املاك الدوله

إزالة تعديات علي املاك الدوله

إزالة تعديات علي املاك الدوله