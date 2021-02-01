شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع أعمال تأهيل وتبطين ترعة الجزيرة السفلى بتكلفة 60 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس وجيه صدقي، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، أعمال تأهيل وتبطين ترعة الجزيرة السفلى، بطول 16 كيلومترًا طوليًا، وبتكلفة 60 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة وضعت خطة لتأهيل وتدبيش وتبطين وتغطية الترع والمصارف بجميع محافظات الجمهورية، وذلك لترشيد الفاقد من المياه وضمان وصولها إلى الأراضي الزراعية في التوقيت المحدد وبالكميات الكافية.

من جانبه، قام المهندس وجيه صدقي، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، بالمرور الميداني لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال، مُوضحًا أن مشروع تبطين ترعة الجزيرة السفلى يدخل في نطاق قرى «العصايد، قاويشة، أكراش، كفر الحاج حسن، المناحريت، عزبة سيد أحمد عمار»، وذلك بهدف الحفاظ على المياه اللازمة للزراعة بما يحقق عدالة التوزيع للمياه بين المزارعين، مؤكداً التنسيق الدائم مع كل الجهات المعنية لتذليل كل العقبات التي تقف حائلاً أمام استكمال الأعمال بالمشروع، حتى يتم الانتهاء منه ودخوله الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد.