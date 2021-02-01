شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تكشف حقيقة التحرش بـ«سولافة مجدي» داخل سجن القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية، اليوم، الاثنين، حقيقة ما تم تداوله من ادعاءات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض إحدى نزيلات سجن النساء بالقناطر لسوء معاملة.

وقالت الوزارة: «في إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم بشأن تعرض سولافة مجدي محفوظ سلام، نزيلة سجن القناطر (نساء) للاعتداء بالضرب والتهديد والتحرش بمقر احتجازها، بالفحص تبين أن ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلاً، وأنها مودعة بالسجن على ذمة إحدى القضايا رفقة أخريات».

وأضافت الوزارة: «أن حالتها الصحية جيدة وعلاماتها الحيوية في معدلاتها الطبيعية ويتم تقديم كافة أوجه الرعاية المختلفة لها أسوة بباقي النزيلات. يأتي ذلك الادعاء في سياق دأب الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات في محاولة لتأليب الرأي العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

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