شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: دراسة إنشاء مجمع لإنتاج الدواجن وبيض المائدة والأعلاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بخبير النظم الاقتصادية، مصمم إنتاج الدواجن بمركز البحوث الزراعية، الدكتور أسامة زعتر، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، وتم استعراض المنظومة الحديثة بعيدًا عن الوسائل البدائية لمشروعات ومزارع الدواجن للوصول لأعلى إنتاجية وتقليل الهادر من أمهات التسمين وبيض المائدة لسد احتياجات المواطن الأسواني من اللحوم البيضاء مع تحقيق التوازن المطلوب في أسعار الأسواق المحلية.

وأكد أن محافظة أسوان تتوافر فيها كل المقومات الاقتصادية لإنشاء مزارع الدواجن بنظام العنابر المغلقة الآمنة في ظل البيئة النظيفة الخالية من أي تلوث، بجانب الطقس الجاف والمعتدل مع قلة نسبة الرطوبة على مدار العام، حيث إنه مستهدف تنفيذ مجمع ضخم لإنتاج الدواجن وبيض المائدة والأعلاف بتكلفة تقديرية 300 مليون جنيه، وبإنتاج يصل إلى 4.8 مليون دجاجة سنويًا من خلال إنشاء 6 محطات داجنة تضم 24 عنبرا مغلقا حديثا.

من جانبه، وجه محافظ أسوان بتقديم كل التسهيلات الممكنة لتدشين هذا المشروع الحيوي بإجراءات عاجلة لسد احتياجات السوق المحلية في مقدمتها تخصيص الأراضي اللازمة طبقًا لدراسة الجدوى الاقتصادية المتكاملة بواسطة إحدى الشركات الاستثمارية المتخصصة، وهو الذي سيساهم في الوقت نفسه بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسواني، لافتًا إلى أهمية توافر البنية الأساسية في الموقع الذي سيخصص لهذا المشروع، ولاسيما شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق كمزايا نسبية لجذب المستثمرين للدخول في هذا المشروع الذي سيحقق أرباحًا للمستثمر وأيضًا للصالح العام لأهالى أسوان.