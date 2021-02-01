شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 500 متر أتربة ومخلفات أشجار بطول كيلو بأرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، برئاسة عبدالله عاشور، رئيس المركز، حملة نظافة استهدفت مدخل المراعزة الشرقية ومنطقة الصبيخة وشارع مستشفى الحميات وميدان الصنايع وشارع نهر النيل.

وأسفرت حملة النظافة عن رفع ٥٠٠ م٣ أتربة ومخلفات مبان ومخلفات أشجار بإجمالي طول ١٠٠٠م بمعدات الوحدة المحلية.

كما تم وضع حاويات قمامة جديدة بتلك الشوارع، حيث تم توزيعها حسب الكثافة السكانية لكل منطقة، تمت أعمال الحملة تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين وعمال النظافة والتجميل.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.