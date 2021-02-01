شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دسوق تتابع نظافة وتجميل قرى المدينة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، الإثنين، سير العمل بمنظومة النظافة بقرى مركز دسوق تحت إشراف نوابها لشئون القرى ( 1، 2 ) سند ابو كيلة، محمد جميل للتأكد من استمرار حملات النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق تنسيقا مع رؤساء الوحدات القروية بمحلة دياى، كفر مجر، محلة أبوعلى، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابه، العجوزين، أبومندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب.

وقالت «ماضي» في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه تم القيام بحملات نظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل القرى ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية ونقل القمامة من المقالب الوسيطة إلى المقلب العمومى بتل مطيور ومسح وتمهيد الشوارع، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى والتوابع لاستكمال الصيانة لأعمدة الإنارة العامة، ومتابعة المشروعات القائمة بالقرى بالإضافة إلى أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية وجميع المصالح الخدمية بالقرى والتوابع واستمرار العمل على فض أي تجمعات.

نظافة وتجميل قري دسوق

نظافة وتجميل قري دسوق

نظافة وتجميل قري دسوق