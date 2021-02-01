شكرا لقرائتكم خبر عن عميد كلية التكنولوجيا بجامعة الزقازيق: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 20 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عماد قمحاوي، عميد كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، جداول ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021م، وقال إن الكلية قد انتهت من وضع جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الجامعي 2020-2021، حيث إنه من المقرر أن تنطلق الامتحانات 20 فبراير، وتنتهى في 18 مارس، على أن تكون الامتحانات حضورية للطلاب، مؤكدًا أن إدارة الكلية ستطبق إجراءات صارمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك لمنع انتشار العدوى، حيث سيتم توزيع الطلاب على القاعات الامتحانية بطاقة استيعابية 40% من إجمالي القدرة الاستيعابية للقاعة، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجميع العاملين بالكلية.

وأضاف عميد الكلية أنه تم الانتهاء من إعداد جداول الامتحانات، ووضع نماذج الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن الجداول والمواعيد على الصفحة الرسمية للكلية وعلى موقع الكلية والجامعة.

جاء ذلك طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، الصادرة في اجتماعه الأخير وتنفيذًا لتوجيهات وتعليمات رئيس جامعة الزقازيق، الذي أكد على إتمام امتحانات الفصل الدراسى الأول، بعد انتهاء إجازة نصف العام، وإعلان جداول الامتحانات في الأسبوع الأول من فبراير.