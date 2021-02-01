شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تبحث إنشاء 4 مراكز للامتحانات الإلكترونية تستوعب 9 آلاف طالب في وقت واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، اجتماعًا لمناقشة إنشاء مراكز الاختبارات الإلكترونية بقطاعات الجامعة المختلفة.

وقال نائب رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الاجتماع ناقش بحث إنشاء مراكز للاختبارات الإلكترونية بقطاعات الجامعة في كفر سعد، ومشتهر، وهندسة شبرا، ومقر العبور، مشيرًا إلى أن جامعة بنها من أوائل الجامعات التي أنهت جميع المتطلبات اللازمة لإنشاء المركز الإلكتروني في القطاع الصحي على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف أن مراكز الاختبارات الإلكترونية الجاري إنشاؤها من المقرر أن تستوعب 9 آلاف طالب وطالبة لإقامة الاختبارات الإلكترونية في وقت واحد، كما أن هذه المراكز مزودة بالإنترنت فائق السرعة لاستضافة الاختبارات الإلكترونية.

وشهد الاجتماع، الدكتور أيمن الشهابي، عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور كريم الدش، المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور، والدكتور محمد عبد الفتاح، مدير مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية، والدكتور شادي المشد، نائب المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، وأيمن بيومي، القائم بأعمال أمين عام الجامعة، ورفعت نان، أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية، والمهندس إيهاب ياسين، مدير الإنشاءات.