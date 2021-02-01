شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على مد جسور التواصل مع كافة شرائح ومكونات المجتمع المصري، تعلن هيئة الدواء المصرية عن إطلاق الإصدار الأول من الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة www.edaegypt.gov.eg .

قال الدكتور على الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء، إن الإصدار الأول يتضمن التعريف بالهيئة، واختصاصاتها، والمهام المنوطة بتنفيذها، وسيكون بمثابة منصة تواصل إلكترونية، يتم من خلالها بث كافة الأخبار والفعاليات والإعلانات الصادرة عن هيئة الدواء المصرية.

يأتي ذلك استكمالاً لمجهودات الهيئة نحو فتح سبل التواصل الفعال، والتي بدأت بتدشين الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ومن ثم تفعيل الخط المختصر للهيئة «15301» لاستقبال استفسارات وشكاوى المواطنين بخصوص المستحضرات الدوائية وأماكن توافرها.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية هي هيئة عامة خدمية تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، مسؤولة عن تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية.