شكرا لقرائتكم خبر عن فض سرادق عزاء وغلق ١٨ مركز للدروس الخصوصية في حملات رقابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، اليوم الاثنين، من الحملات التفتيشية والرقابية على الورش والمحال التجارية والمقاهي والكايفتريات، وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي ثان الزقازيق، من فض سرادق للعزاء بمنطقه يوسف بك بنطاق الحي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة مشتول السوق، بغلق وتشميع مستشفى خاص بالمدينة لإدارتها بدون ترخيص، ومخالفتها الاشتراطات الصحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، حملة لرفع الإشغالات المخالفة بمنطقة هاويس بلبيس، أسفرت الحملة عن رفع وإزالة ٨١ حالة إشغال مخالفة، وتحرير ١٩ محضر إشغال طريق، وتحرير محضرين ضد مقاهي مخالفة لتقديم الشيشة، وتم مصادرة 8 شيش منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بشن حملة موسعة بالإشتراك مع شرطة المرافق، وحي أول وثان لرفع كافة الإشغالات بنطاق رئاسة المركز والأحياء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، حملة مكبرة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية، أسفرت الحملة عن غلق ٢ مركز للدروس الخصوصية بشارع النبايشة بالمدينة، لمنع تجمعات الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا، كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية بالمدينة، أسفرت الحملات عن غلق 16 مركز للدروس بشارعى شلتوت والدروس بالمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.