شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرى اليوم» تنشر صور مجسمات تطوير ميدان محطة مصر في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر «المصرى اليوم»، صور مجسمات مراحل تطوير وتجميل ميدان محطة مصر، والحديقة الموجودة في قلب الميدان، والنصب التذكاري، قبل وبعد التطوير.

وبدأت محافظة الاسكندرية، مشروع تطوير ميدان محطة مصر، والمقرر الانتهاء منه خلال ١٢ شهر، وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي العاجل للمحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، إن ميدان محطة مصر يعد من أهم الميادين التراثية بالإسكندرية، موضحًا أنه تم عقد بروتوكول مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للبدء اعتبارا من أمس في التطوير الشامل للميدان مع إنشاء سوق حضري، موضحاً أن أعمال التطوير بالميدان تشمل إنشاء ١٨٢ باكية و٦٠ محل، وكذلك إقامة مواقف الميكروباصات والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة، وكذا إرجاع جميع الحدائق بالميدان إلى شكلها الحضاري مرة أخرى.

وأكد على أن المحافظة بصدد إطلاق أعمال التطوير بعدد من الأسواق والميادين، لافتاً إلى أنه تم البدء من ميدان محطة مصر، وسوق شارع ٣٠،على أن يتم تطوير سوق المعهد الديني وسوق الهانوفيل، وذلك ضمن الخطة العاجلة التي تنفذها المحافظة لإزالة كافة الأسواق العشوائية بعد توفير البديل لها.

"المصرى اليوم" تنشر صور مجسمات تطوير ميدان محطة مصر فى الاسكندرية "قبل وبعد"

"المصرى اليوم" تنشر صور مجسمات تطوير ميدان محطة مصر فى الاسكندرية "قبل وبعد"

"المصرى اليوم" تنشر صور مجسمات تطوير ميدان محطة مصر فى الاسكندرية "قبل وبعد"

"المصرى اليوم" تنشر صور مجسمات تطوير ميدان محطة مصر فى الاسكندرية "قبل وبعد"

"المصرى اليوم" تنشر صور مجسمات تطوير ميدان محطة مصر فى الاسكندرية "قبل وبعد"

"المصرى اليوم" تنشر صور مجسمات تطوير ميدان محطة مصر فى الاسكندرية "قبل وبعد"

"المصرى اليوم" تنشر صور مجسمات تطوير ميدان محطة مصر فى الاسكندرية "قبل وبعد"