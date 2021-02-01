شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام محافظة شمال سيناء يترأس اجتماع لجنة إدارة أصول الدولة المؤجرة وغير المستغلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، اجتماع لجنة إدارة أصول الدولة المؤجرة وغير المستغلة، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بحضور مديري الشؤون القانونية والمالية وأملاك الدولة والمعلومات وعدد من الإدارات المعنية.

واستعرض الغندور، خلال الاجتماع، الكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء لتنفيذ المرحلة الثانية من التحول الرقمي لإدارة أصول الدولة من خلال استخدام التطبيق اللوحي، وتوفير متطلبات تشغيل المنظومة.

أشار الغندور إلى أن الغرض من المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول الدولة هو الاستغلال الأمثل لأملاك الدولة وترشيد الأصول والتحول الرقمي وتكاملها مع قواعد البيانات وأحكام السيطرة عليها من التعديات والتسعير العادل ورفع كفاءة تحصيل مقابل استغلال تلك الأصول.

وجه الغندور بتوحيد بنود عقود استغلال أصول الدولة بشمال سيناء وميكنتها، سواء كانت عقود حق انتفاع أو استغلال أو تأجير أو استثمار.. مشيرًا إلى أن معظم العقود المبرمة لاستغلال أصول الدولة حق انتفاع.