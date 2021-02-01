شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن المنيا»: 381 ألف مواطنًا عدد المستفيدين من «تكافل وكرامة» بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوصول جميع الخدمات للمواطنين في مراكز وقرى المحافظة، تعمل مديرية التضامن الاجتماعي على استهداف العديد من الفئات من الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والبرنامج القومي لحماية المرأة والطفل، بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية والجهات المعنية، بالتوازي مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ المنيا، على أهمية الدور الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي للارتقاء بمستوى العناية والرعاية الخاصة بـ الأيتام ودور الرعاية على مستوى المحافظة من خلال تنفيذ المخططات المتعلقة بالأهداف الإنسانية.

وأوضح المحافظ، أن مديرية التضامن الاجتماعي نجحت خلال عام 2020، في تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات، منها برنامج تكافل وكرامة، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج في المحافظة 381 ألف و735 مواطنًا، كما تم تقديم أوجه الرعاية الضمانية والخدمات الأخرى، لـ31 ألف و107 مستفيدين، بالإضافة لاستمرار جهود المديرية في عقد تدريبات مكثفة لكافة العاملين وذلك بهدف رفع كفاءتهم.

وأضاف المحافظ، أن مديرية التضامن الاجتماعي تساهم بشكل كبير في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمختلف مراحلها وذلك بالقرى المستهدفة، حيث استهدفت المرحلة الأولى من أعمال المبادرة في 6 قرى المحددة، وهي: (قرية كفر مغربي – الشيخ مسعود – شيبه – أولاد الشيخ – زعبرة – الشيخ عبادة)، بالإضافة للمساهمة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير سكن كريم، ورفع كفاءة منازل، وتوصيل خدمات صرف صحي ومياه للشرب.

وأوضح ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن المديرية حققت إنجازات كبيرة في المبادرات التي يتم تنفيذها ومنها مبادرة «2 كفاية»، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من أعمال المبادرة، 183 ألف و263 أسرة، وذلك من خلال تقديم خدمات متعلقة بتنظيم الأسرة وحملات طرق الأبواب وعقد ندوات توعية في مختلف قرى المحافظة، بالإضافة لتنفيذ اعمال البرنامج القومي لحماية «أطفال بلا مأوى»، حيث تم حصر جميع الحالات بنطاق المحافظة، عن طريق الوحدات المتنقلة، مع توافر فريق عمل مدرب يقوم بجذب الأطفال وإعادة دمجهم مع أسرهم، أو توفير لهم مكان آمن.