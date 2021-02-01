شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: مكافأة 5 آلاف جنيه لأفضل مركز تكنولوجى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تخصيص مكافأة 5 آلاف جنيه لأفضل مركز تكنولوجى على مستوى المحافظة في الأداء، وسرعة إنهاء المعاملات الجماهيرية للمواطنين، بجانب معاقبة أسوأ مركزين بتوقيع الجزاءات الرادعة على العاملين فيهما، وذلك تنفيذاً لمبدأ الثواب والعقاب، مؤكداً على أن المقصرين ليس لهم مكان ضمن منظومة العمل في هذه المراكز وستتم محاسبة المسؤولين عنها في حالة وجود أي أخطاء أو تقاعس من الذين لا يقدرون الوقت ولا يعملون على إنهاء مطالب ومصالح المواطن البسيط.

جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان مع رؤساء المراكز والمدن والمسؤولين والعاملين بالمراكز التكنولوجية بجميع أنحاء المحافظة في إطار المراجعة الدوؤبة من المحافظة لمستوى الأداء داخلها.

وشدد اللواء أشرف عطية على إلغاء جميع الإجازات الاستثنائية الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا في ظل حاجة العمل الملحة لعدم تعطيل آلية تقديم الخدمات المختلفة وإنهاء المعاملات المتأخرة في المدة القانونية المحددة لها.

ووجه إلى المتابعة الدقيقة والميدانية من خلال المسؤولين عن هذه المنظومة للوقوف من أرض الواقع على أهم المشاكل والتحديات وأوجه القصور لمعالجتها أولا بأول والقضاء على أي مبررات للفشل داخل هذه المراكز التي تم توفير كافة الإمكانيات لها.