شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم يتفقد امتحانات الفرقة السادسة بكليات الطب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الاثنين، لجان امتحانات مادة النساء والتوليد بكليتي طب بنين وبنات الأزهر بالقاهرة، وذلك في إطار حرص الجامعة على متابعة سير لجان الامتحانات النهائية للفرقة السادسة بقطاع كليات الطب بنين وبنات جامعة الأزهر.

وخلال الجولة التفقدية اطمأن الشربيني على سير العمل بلجان الامتحان، وتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حرصًا على صحة جميع الطلاب والطالبات، والقائمين على العملية التعليمية.

وتحاور نائب رئيس الجامعة مع الطلاب والطالبات، ودعا لهم بحياة عملية مليئة بالتوفيق والنجاح والتميز، مؤكدًا أن خريجي طب الأزهر من النماذج المضيئة في المجتمع، لافتًا إلى أن كليتي الطب بنين وبنات بالقاهرة كانتا في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

وقد رافق نائب رئيس الجامعة في جولته التفقدية الدكتور خيري عبدالحميد، وكيل كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة هناء أبورية، أستاذ ورئيس قسم التوليد وأمراض النساء بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، ومعتز الروبي، مدير عام كلية طب البنات بالقاهرة.

نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم يتفقد امتحانات الفرقة السادسة بكليات الطب

نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم يتفقد امتحانات الفرقة السادسة بكليات الطب

نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم يتفقد امتحانات الفرقة السادسة بكليات الطب

نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم يتفقد امتحانات الفرقة السادسة بكليات الطب

نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم يتفقد امتحانات الفرقة السادسة بكليات الطب

نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم يتفقد امتحانات الفرقة السادسة بكليات الطب

نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم يتفقد امتحانات الفرقة السادسة بكليات الطب

نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم يتفقد امتحانات الفرقة السادسة بكليات الطب

نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم يتفقد امتحانات الفرقة السادسة بكليات الطب