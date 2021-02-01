شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق النسخة الـ13 من مسابقة الاتحاد الأوروبي في مصر للتصوير الفوتوجرافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ووزارة البيئة، ووزارة الدولة للإعلام، أطلق وفد الاتحاد الأوروبي في مصر النسخة الثالثة عشرة من مسابقة التصوير الفوتوجرافي بعنوان «رحلة إلى ماضي مصر ومستقبلها».

تهدف المسابقة إلى تشجيع هواة التصوير الفوتوجرافي المصريين في كل أنحاء مصر لتصوير جمال المعالم الأثرية التاريخية، والمشاريع الحديثة المتميزة، والصلة بين حضارة مصر ومشاريع التنمية المستدامة الحديثة المنفذة في العديد من المجالات.

يقدم وفد الاتحاد الأوروبي جوائز للفائزين الثلاثة الأوائل، بالإضافة إلى إقامة معرض يضم أفضل 30 صورة. وتمنح وزارة السياحة والآثار جائزتين خاصتين لأفضل الصور ترويجا لقطاع السياحة الغني في مصر. وتقدم وزارة البيئة، ممثلة في حملة «إيكو إيجيبت»، جائزة خاصة لأفضل صورة تم التقاطها في محمية طبيعية. تهدف حملة «إيكو إيجبت» التي تم إطلاقها في سبتمبر 2020، إلى زيادة الوعي بأهمية البيئة والموارد الطبيعية والترويج للسياحة البيئية.

من المتوقع أن يلقي المصورون الضوء على ثراء الحضارة المصرية وجمالها وتراثها وثقافتها، والترويج للمواقع السياحية المصرية وقطاع السياحة البيئية، بما في ذلك صور الحياة البرية وتنوع النباتات في البلاد، وتسليط الضوء على المشاريع العملاقة الحديثة المنفذة في الدولة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي أن آخر موعد للتقديم يوم الإثنين 15 مارس 2021، معلنا عن الموقع الذي يمكن للمصورين الراغبين في المشاركة التقديم عليه وهو www.euphotocompetition.com/egypt