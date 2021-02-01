شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي قرية الديسمي بمركز الصف يتسلمون منازلهم الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت هند عبد الحليم، نائب المحافظ لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، بتسليم الأهالي بقرية الديسمي منازلهم بعد إعادة بنائها وترميمها، والتي كانت قد تضررت جراء أزمة السيول، العام الماضي، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

شارك في التسليم أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات العمل الأهلي، ورضا متولي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، والعميد على عبد الله، رئيس مركز ومدينة الصف، والسيد مدير مكتب القاهرة الكبرى بجمعية مصر الخير.

وعلى هامش الزيارة قامت نائب المحافظ بتفقد بعض المدارس والطرق التي تحتاج إلى تطوير، والتي سيتم إدراجها ضمن مشروع تطوير الريف المصري الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية، حيث يشمل عدد ٤٢ قرية بمركزي الصف وأطفيح، كما التقت ببعض المواطنين للوقوف على احتياجات القرية، وذلك بمشاركة السادة منسقي مؤسسة حياة كريمة.