شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق محدود أسفل كوبري مرغم في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق محدود اندلع، ظهر الإثنين، أسفل كوبري مرغم بطريق «الإسكندرية – القاهرة» الصحراوي، دون حدوث أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي العامرية أول بلاغ يفيد بنشوب حريق أسفل كوبري مرغم، وانتقل مسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، فيما أمرت النيابة العامة بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق.

من جانبه، قال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إن الحريق نشب بعدد من إطارات السيارات القديمة أسفل كوبري مرغم بالطريق الصحراوي.

وأضاف رئيس حي العامرية أول أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

تحرر المحضر إداري قسم شرطة العامرية أول، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الحادث.

بالصور- السيطرة على حريق محدود أسفل كوبري مرغم في الإسكندرية

بالصور- السيطرة على حريق محدود أسفل كوبري مرغم في الإسكندرية

بالصور- السيطرة على حريق محدود أسفل كوبري مرغم في الإسكندرية