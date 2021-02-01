شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى طبيباً بعد وفاته بكورونا والعدد يرتفع لـ 357 شهيداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمد كمال رزق، استشارى التخدير وعضو نقابة أطباء كفر الشيخ، الذى الذى توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة ودعت االله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الـ (357).

ويأتى ذلك بعدما نعت النقابة العامة للأطباء، صباح اليوم كلا من: الشهيد الدكتور عصام فؤاد على أستاذ الفارما بطب القاهرة، والشهيدة الدكتورة هدى حافظ استشارى التخدير بمعهد القلب القومى، بعد وفاتهما إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، داعيه الله أن يرحمهما برحمته الواسعة، وأن يسكنهما مع الأبرار والشهداء، لافته إلى ارتفاع عدد شهداء الاطباء إلى 357 شهيد.

كانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء عن تسجيلها أمس الأحد 5 شهداء من الأطباء اليوم، جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث نعت كل من: الشهيدة الدكتورة فتحية فتحى الديب استشارى، ورئيس قسم الاطفال بمستشفى الحامول سابقا، الشهيد الدكتور يوسف سيد مرسي محمد يوسف، أخصائي طب الأطفال بمستشفى حميات قليوب، الشهيد الدكتور محمد عبد المنعم محمد المسدى استشارى أطفال و حديثي الولادة، الشهيد الدكتور فيصل عبد الرحمن عمران استاذ الطب الطبيعى و التاهيل بطب أزهر دمياط، الشهيدة الدكتورة آيات محمد سعد الدين ربيع اخصائى أطفال بالتامين الصحي مستشفى بنى مزار المنيا.