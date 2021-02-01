شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 5007 شباب بالإسكندرية بينهم 69 من ذوى القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين 5007 شاباً، منهم 69 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 10 آلاف و 607 راغب عمل منهم 59 من ذوى القدرات، فضلا عن توفير 460 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 501 منشأة، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 432 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 138 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم انجازه خلال ديسمبر الماضي، إلي أن المديرية تلقت 212 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 178 شكوي مرحلة من شهر نوفمبر ، تم بحث 246 شكوي منها، وتبين أن 75 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 171 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 144 شكاوى تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 656 منشأة، وعمل 42 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 267 محضراً، وبحث 166 شكوى عمالية، وعمل 8 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وتابع مدير المديرية، أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 52 ترخيص، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 40 أجنبياً، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعمل دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 56 متدرب، بإجمالى 4 دورات بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية، كما قامت باستخراج 1703 شهادة قياس مستوى مهارة، و 1839 رخصة مزاولة حرفة لـ 1839 عاملاً.