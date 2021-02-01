شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل منتخب فرنسا بعد المشاركة فى مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، رحلة خاصة من مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، لسفر بعثة منتخب فرنسا لكرة اليد عقب وداع بطولة كأس العالم لكرة اليد التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الماضى بمشاركة 32 دولة، وحصد منتخب الدنمارك لقبها بعد الفوز على نظيره السويدي.

وأنهى منتخب فرنسا مشواره فى بطولة العالم لرجال كرة اليد فى النسخة 27 بالمركز الرابع بعد الخسارة من إسبانيا 29-35، ليفشل الديوك فى حصد ميدالية للمرة الثالثة منذ بداية الألفية بعد 2007 و2013.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أنه تم استقبال بعثة منتخب فرنسا لكرة اليد وعددهم 36 فرد بصالة رقم 4 والمخصصة للطيران الخاص وتم إنهاء إجراءات سفرهم بواسطة فرق العلاقات العامة على متن طائرة شركة مصر للطيران رقم MS3914 والمتجهة إلى باريس.

وخصصت وزارة الطيران المدنى، صالة 4 بمطار القاهرة الدولى لاستقبال وسفر المنتخبات وضيوف مصر المشاركين فى بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات فى إنهاء الإجراءات لضيوف مصر المشاركين فى البطولة.

وقامت الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الرسمى للبطولة ونقلت 11 منتخبًا إلى القاهرة، بالإضافة إلى عدد كبير من منظمى البطولة، وممثلى القنوات الرياضية العالمية، والمصورين والإعلاميين، لتغطية الحدث الرياضى العالمى، وسط التزام تام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا فى جميع مراحل السفر.