شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة المصرية اليابانية تطلق مشروع تطوير طريقة تشخيص الإصابة بـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إطلاق الجامعة مشروعا بحثيا لتطوير طريقة تشخيص فيروس كورونا، موضحا أن فريقا بحثيا بالجامعة يعمل على تطوير شريط اختبار لتشخيص فيروس كوفيد-19 المستجد عن طريق الأجسام المضادة وعينة من اللعاب.

وأوضح الدكتور حسن شكرى، بقسم الهندسة البيئية في كلية هندسة الطاقة فى بيان صادر عن الجامعة المصرية، أن شريط اختبار تشخيص فيروس كوفيد - 19 المستجد، يعتمد على جزيئات الذهب النانوية التى يمكن أن تتغير خصائصها باتحادها مع البروتين المميز لفيروس كوفيد - 19 المستجد ويتم إجراء الأختبار عن طريق وضع عينة من اللعاب على طرف الشريط الإختبار، موضحا أن الاختبار التشخيصى لفيروس كوفيد - 19 المستجد المعتمد على عينة من اللعاب يساعد فى تحديد الأشخاص الذين تعرضوا للفيروس ولكن لا تظهر عليهم أعراض.

وأشار إلى أن الاختبارات المعتمدة على مسحات من اللعاب بمميزات عديدة منها أنها آمنة وغير مؤلمة وقابلة للتكرار وسهلة الإستخدام كما يمكن اجراء الإختبار في أي مكان سواء مركز اختبار أو حتى بالمنزل مع سرعة ظهور النتيجة في دقائق معدودة مما يساعد الفرق الطبية المعالجة على سرعة العلاج، فضلا عن رخص تكلفة عمل الإختبار مقارنة بالاختبارات التقليدية.