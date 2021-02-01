شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تعلن سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وسيناء الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار، بمركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والرى، إلى عدم سقوط أمطار على محافظات الجمهورية غد الثلاثاء، واحتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ومطروح ومنطقة القناة وسيناء يوم الأربعاء.

ويتوقع خبراء الطقس مزيد من الارتفاع فى درجات الحرارة اليوم، حيث يكون الشعور بالطقس معتدل إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء وشديد البرودة ليلًا، والأجواء مشمسة إجمالًا يتخللها ظهور للسحب بشمال غرب الجمهورية بتقدم ساعات النهار.

وعن حركة الرياح فهى معتدلة، تنشط على شمال غرب الجمهورية ويصحبها إثارة للرمال أحيانًا هناك.

أما عن حالة البحرين فيكون البحر المتوسط معتدلًا ويميل للاضطراب أمام ساحل شمال غرب البلاد، والبحر الأحمر معتدل.











