شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات: 14 فبراير آخر فتره للاستفادة من إعفاء 50% من المبالغ الإضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن قيمة الإعفاءات التي إستفادت منها المنشآت و المؤمن عليهم بلغت ما يقارب 3 مليارات جنيه بالإضافة إلي مبادلات باصول عقارية تقدر بما يقارب 4 مليارات جنيه منذ بداية العمل بهذا القانون -" 173لسنة 2020"- في السابع عشر من أغسطس الماضي

وأضاف رئيس الهيئة أنه مازالت الفرصة سانحة لجميع المؤسسات والشركات والأفراد للإستفادة من آخر مرحلة للإعفاءات من المبالغ الإضافية التى بدأت فى 15 ديسمبر 2020 وتستمر لمدة شهرين تنتهى فى 14 فبراير 2021 والتى تصل فيها نسبة الإعفاء إلى 50%.

وعلى جانب آخر أشار رئيس الهيئة القومية للتـأمين الاجتماعى إلى إنتظام عمليات صرف المعاشات بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد حيث تم تقسيم مستحقى المعاشات إلي شرائح منها الشريحة الأولي و المقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف إستحقاقاتهم التأمينية إعتباراً من صباح يومي الأثنين والثلاثاء الموافق الأول والثانى من فبراير 2021 علي أن يتم الصرف لباقي الدفعات كما هو متبع بالاشهر السابقة مع إمكانية صرف كل صاحب معاش و مستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت " ميزة" مهماً كانت قيمة إستحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الإستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي و المقدر عددها 12 الاف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية إعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع برتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال حيث تم تبادل 3.5 مليار جنيه أصل المديوينه بأصول عقاريه و كذلك برتوكول تعاون مع محافظة الشرقيه حيث تم تسوية ما يقارب من 35 مليون جنيه أصل المديونية المستحقة على مشروعات تابعة للمحافظة، بأصول عقارية.











