شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى قرية الديسمى بالصف يتسلمون منازلهم الجديدة بعد إعادة إعمارها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلمت محافظة الجيزة أهالى قرية الديسمى بالصف، منازلهم الجديدة بعد إعادة إعمارها، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى، حيث سلمت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة الأهالي منازلهم بعد إعادة بنائها وترميمها والتي كانت قد تضررت جراء أزمة السيول العام الماضي، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

شارك في التسليم أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي، ورضا متولي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، والعميد على عبد الله رئيس مركز ومدينة الصف، ومدير مكتب القاهرة الكبرى بجمعية مصر الخير.

وعلى هامش الزيارة تفقدت نائب المحافظ بتفقد بعض المدارس والطرق التي تحتاج إلى تطوير والتي سيتم إدراجها ضمن مشروع تطوير الريف المصري الذي أطلقه رئيس الجمهورية، حيث يشمل عدد 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح، كما التقت ببعض المواطنين للوقوف على احتياجات القرية وذلك بمشاركة منسقي مؤسسة حياة كريمة.

ورفعت محافظة الجيزة كفاءة مخرات السيول بالطف، حيث تم تنفيذ أعمال التطهير وإعادة تأهيل مخر السيل بقرية الأقواز ومخر السيل بقرية الودى ومخر سيل بقرية الديسمى بمركز ومدينة الصف ومخر سيل أطفيح وحوض التجميع بمركز ومدينة أطفيح، وتم رفع الرمال وتدبيش الجسور على جانبي المخرات ضمن الاستعداد لموسم الشتاء.