شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مدنى بنقابة المهندسين تجرى زيارات للمشروعات القومية لدعم العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت شعبة الهندسة المدنية برئاسة المهندس أحمد رمزى، جمعيتها العمومية، الذى عرض سياسة العمل العامة للشعبة وأنشطتها على مدار عام 2020.

واستعرض المهندس خالد توكل، عضو شعبة الهندسة المدنية وعضو المجلس الأعلى، الزيارات الميدانية التى قامت بها للمشروعات القومية وبعض الهيئات القومية، لتشجيع وتحفيز ومساندة المهندسين العاملين بها لبذل المزيد من الجهد والعطاء نظرا لعملهم فى ظل الظروف الاستثنائية التى يعيشها العالم بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا ومنها زيارة "مجمع مصانع كنوز الجلالة، ومدينة الجلالة بالبحر الأحمر، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وزيارة مدينة العلمين الجديدة".

وأوضح المهندس أحمد رمزى، رئيس شعبة الهندسة المدنية، أنه تم عقد 38 اجتماعا تنوعت بين اجتماعات مجلس الشعبة، واجتماعات اللجان الداخلية بالشعبة من لجان منح درجة استشارى فى الهندسة المدنية بمختلف مجالاتها، ولجان قيد الحاصلين على ما يعادل درجة البكالوريوس فى الهندسة المدنية من خارج مصر، ولجان منح ترخيص تأسيس مكتب استشارى نوعى فى الهندسة المدنية.

وتابع: نجحنا فى الحصول على موافقة المجلس الأعلى للنقابة فى الاستمرار فى اختبار المهندسين المتقدمين للحصول على درجة استشارى فى الهندسة المدنية بمجال الإشراف على التنفيذ بعد دمجه ومجال ضبط الجودة واختبار المنشآت لمنح درجة استشارى فى مجال (ضبط جودة التنفيذ)، كما تم تنظيم عدد عشر محاضرات للمهندسين المتقدمين للحصول على درجة استشارى بمجال الإشراف على التنفيذ تمهيدا لاختبارهم للحصول على درجة مهندس استشارى بمجال (ضبط جودة التنفيذ).

وأوضح رمزى أن شعبة الهندسة المدنية فى العديد من اللجان بوزارات الدولة التى كان منها على سبيل المثال اللجنة العليا لحصر وتقييم أداء كيانات الاستشارات الهندسية فى قطاع المقاولات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ولجنة وقف تراخيص أعمال البناء وكذا إيقاف استكمال أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها لحين التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية بمحافظة جنوب سيناء، ولجنة النظر فى الشكاوى التى ترد لوزارة الإسكان بخصوص العمليات التى تطرح فى إطار برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية.

وعرضت المهندسة منال سرى، عضو مجلس الشعبة، التقرير السنوى عن نشاط الشعبة وإنجازاتها خلال عام 2020 والذى تخلله مجموعة من المحاضرات المجانية قامت بها الشعبة حول (المنشآت الخرسانية والكبارى) التى حصل المشتركين فيها على شهادة مشاركة، مشيرة أن هذه المحاضرات تضمنت "حقوق وواجبات المهندس، والاستشارى والمقاول بالموقع وغيره.

واستكمل المهندس محمد الحسينى- أمين الشعبة التقرير السنوى لنشاطها والذى تضمن أيضًا مجموعة من المحاضرات المجانية المؤهلة للحصول على درجة مهندس استشارى (ضبط جودة التنفيذ)، و"التعريف بالأهداف والخطوات المتبعة لتحقيق مبادئ ضبط جودة التنفيذ"، و"التعريف بدور المهندس الاستشارى والدورة المستندية فى مجال ضبط جودة التنفيذ"، و"علاقة ضبط جودة التنفيذ والأكواد المصرية"، و"قانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات ولائحته التنفيذية"، و"الدور المتوقع للمهندس الاستشارى فى مجال ضبط جودة التنفيذ"، و"الأمن الصناعى وعلاقته بجودة التنفيذ"، و"كيفية تقديم مستندات التقدم للحصول على درجة مهندس استشارى فى مجال (ضبط جودة التنفيذ)".

وفيما يخص القيد والمعادلات أوضح المهندس حسين منصور- عضو المجلس الأعلى وعضو شعبة الهندسة المدنية، أن اللجنة المشكلة للقيد والمعادلات من الشعبة وافقت على قيد عدد (102) مهندسًا من الخارج، وعدد (63) درجة دكتوراه، مضيفًا أن للجان الاستشارية المشكلة من الشعبة وافقت على منح عدد (43) مهندسًا درجة استشارى، كما وافقت على عدد (30) مكتب استشارى نوعى.

بينما عرض المهندس مايكل جرجس- أمين مساعد الشعبة نشاط اللجنة الفنية الخارجية والتى من تعنى بعضوية اللجنة العليا لحصر وتقييم أداء كيانات الاستشارات الهندسية بقطاع المقاولات (وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية)، كما قامت بمعاينة موقع العمارة المنهارة بشارع قصر النيل حيث تم إعداد تقرير فنى لرفعه للجهات المعنية بالدولة.

وفى نفس السياق أشار المهندس الاستشارى عادل موريس- عضو مجلس الشعبة، إلى مشاركة الشعبة فى لجنة النظر فى الشكاوى التى ترد لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بخصوص العمليات التى تطرح فى إطار برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية، وعضوية لجنة وقف تراخيص أعمال البناء، وكذا إيقاف استكمال أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها لحين التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية بمحافظة جنوب سيناء، والمشاركة فى لجان استلام مشروع إسكان المهندسين بالقاهرة الجديدة.

وعرض المهندس الاستشارى وليد أحمد فؤاد وكيل الشعبة بعرض خطة عمل الشعبة لعام 2021 م والتى تتضمن التواصل مع الجهات المعنية لعمل زيارات ميدانية للشعبة وجموع المهندسين، على سبيل المثال ( المتحف المصرى الكبير – متحف الحضارات – القطار الكهربائى السريع (بسرعة 250 كم) – المونوريل – القطار الكهربائى العادى (120 كم).

واستكمل المهندس محمد ثروت فتح الباب عضو الشعبة وعضو المجلس الأعلى خطة عمل الشعبة فيما يخص الزيارات الخارجية وتشمل زيارة عدد من المدن الجديدة منها (المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – بنى سويف الجديدة).